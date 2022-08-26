"Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в "Челси" на первых порах. Если всё спланировано и понятно, то надо делать этот шаг. В противном случае — вывеска АПЛ и "Челси" подходит под определение "Не всё то золото, что блестит"… Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперёд!" — цитирует Черчесова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что в подписании Захаряна заинтересован "Челси". Слухи о согласовании контракта подтвердил агент футболиста Павел Андреев. Сообщалось, что "Динамо" пыталось договориться с лондонцами об обратной аренде 19-летнего в случае закрытия сделки, но синие отказали.
Захарян начинал профессиональную карьеру в качестве игрока "Динамо". В нынешнем сезоне он вышел на поле в пяти матчах Российской Премьер-лиги, записал на свой счет гол и две результативные передачи.
Черчесов – о вероятности перехода Захаряна в "Челси": не всё то золото, что блестит
Главный тренер "Ференцвароша" и экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вероятном переходе в "Челси" полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Ференцварош"