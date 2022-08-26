Романцев – о Владимире Федотове: пришёл тренер, который умеет держать удар и строить отношения с футболистами

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
15:00
ДинамоНе начат
П1 3.55X 3.55П2 2.1
Факел
17:30
СпартакНе начат
П1 5.2X 4.2П2 1.64
Ахмат
20:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.26X 3.45П2 3.25

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
14:00
КубаньНе начат
П1 2.5X 3.3П2 2.8
Акрон
16:00
БалтикаНе начат
П1 3.55X 3.5П2 2.03
СКА-Хабаровск
17:00
РодинаНе начат
П1 2.22X 3.45П2 3.15
Шинник
18:00
УфаНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.55
Волгарь
18:00
НефтехимикНе начат
П1 2.37X 3.3П2 3
Алания
19:00
Волга УлНе начат
П1 1.28X 5.4П2 10
Краснодар-2
19:00
Динамо МхНе начат
П1 2.16X 3.45П2 3.25

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
14:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.8X 4П2 1.9
Брентфорд
17:00
ЭвертонНе начат
П1 2.13X 3.4П2 3.6
Манчестер Сити
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.21X 7П2 14
Брайтон
17:00
ЛидсНе начат
П1 1.81X 3.8П2 4.4
Ливерпуль
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.14X 8.8П2 19
Челси
17:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.44X 4.9П2 7
Арсенал
19:30
ФулхэмНе начат
П1 1.39X 5.4П2 7.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
18:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.65X 3.25П2 2.18
Райо Вальекано
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.08X 3.25П2 4
Альмерия
23:00
СевильяНе начат
П1 3.8X 3.4П2 2.07

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кремонезе
19:30
ТориноНе начат
П1 3.2X 3.35П2 2.32
Ювентус
19:30
РомаНе начат
П1 2.39X 3.2П2 3.2
Милан
21:45
БолоньяНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.8
Специя
21:45
СассуолоНе начат
П1 3.1X 3.6П2 2.29

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.5X 4.4П2 1.7
Шальке-04
16:30
УнионНе начат
П1 3.25X 3.4П2 2.27
Хоффенхайм
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.43X 5.2П2 6.6
РБ Лейпциг
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.47X 4.9П2 6.4
Майнц
16:30
БайерНе начат
П1 2.55X 3.7П2 2.65
Бавария
19:30
Боруссия МНе начат
П1 1.17X 9П2 13

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осер
18:00
СтрасбурНе начат
П1 3.25X 3.55П2 2.22
Ланс
22:00
РеннНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.85
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Романцев – о Владимире Федотове: пришёл тренер, который умеет держать удар и строить отношения с футболистами

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал игру ЦСКА под руководством нового тренера Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА
– Я уже говорил, что приход Владимира Федотова всколыхнул "армейцев". Вспомните, как о них говорили в межсезонье, когда не было ни игры, ни результата. Но после старта чемпионата стало ясно – пришел тренер, который умеет держать удар и строить отношения с футболистами. Думаю, свою роль здесь сыграло и то, что он пришел в клуб Евгения Гинера, всегда очень бережно относившегося к людям нашей профессии, – передаёт слова Романцева "СЭ".

Владимир Федотов пришёл в ЦСКА летом 2022 года из футбольного клуба "Сочи". Предыдущий сезон "Сочи" под его руководством завершили на втором месте, набрав 56 очков по итогам всего сезона. После шести сыгранных туров нового сезона ЦСКА занимает третью строчку таблицу (13 очков). Команда Федотова одержала четыре победы, один раз проиграла и один раз сыграла вничью. В седьмом туре "армейцы" на выезде сыграют с "Ростовом". Матч состоится 28 августа 2022 года в 19:45 по московскому времени.


ЦСКА Федотов Романцев Гинер
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