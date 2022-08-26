– Я уже говорил, что приход Владимира Федотова всколыхнул "армейцев". Вспомните, как о них говорили в межсезонье, когда не было ни игры, ни результата. Но после старта чемпионата стало ясно – пришел тренер, который умеет держать удар и строить отношения с футболистами. Думаю, свою роль здесь сыграло и то, что он пришел в клуб Евгения Гинера, всегда очень бережно относившегося к людям нашей профессии, – передаёт слова Романцева "СЭ".
Владимир Федотов пришёл в ЦСКА летом 2022 года из футбольного клуба "Сочи". Предыдущий сезон "Сочи" под его руководством завершили на втором месте, набрав 56 очков по итогам всего сезона. После шести сыгранных туров нового сезона ЦСКА занимает третью строчку таблицу (13 очков). Команда Федотова одержала четыре победы, один раз проиграла и один раз сыграла вничью. В седьмом туре "армейцы" на выезде сыграют с "Ростовом". Матч состоится 28 августа 2022 года в 19:45 по московскому времени.
Романцев – о Владимире Федотове: пришёл тренер, который умеет держать удар и строить отношения с футболистами
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал игру ЦСКА под руководством нового тренера Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА