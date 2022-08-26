"Спартак" потролил "Барселону" после перехода Бальде: зарегистрировали трансфер без проблем. Завидуете?

"Без проблем зарегистрировали новый трансфер. Завидуешь, "Барселона"? – говорится в социальной сети красно-белых.
Испанский клуб этим летом испытывает проблему с регистрацией новых футболистов. Причиной этому являются разногласия с Ла Лигой по поводу финансового фэйр-плей. 27-летний Кейта Бальде перешёл в московский "Спартак" в качестве свободного агента, контракт с ним рассчитан до лета 2025 года. До этого сенегалец выступал в чемпионатах Франции и Италии – за "Кальяри", "Сампдорию", "Монако", "Интер" и "Лацио".