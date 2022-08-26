"Спартак" потролил "Барселону" после перехода Бальде: зарегистрировали трансфер без проблем. Завидуете?

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
15:00
ДинамоНе начат
П1 3.55X 3.55П2 2.1
Факел
17:30
СпартакНе начат
П1 5.2X 4.2П2 1.64
Ахмат
20:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.26X 3.45П2 3.25

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
14:00
КубаньНе начат
П1 2.5X 3.3П2 2.8
Акрон
16:00
БалтикаНе начат
П1 3.55X 3.5П2 2.03
СКА-Хабаровск
17:00
РодинаНе начат
П1 2.22X 3.45П2 3.15
Шинник
18:00
УфаНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.55
Волгарь
18:00
НефтехимикНе начат
П1 2.37X 3.3П2 3
Алания
19:00
Волга УлНе начат
П1 1.28X 5.4П2 10
Краснодар-2
19:00
Динамо МхНе начат
П1 2.16X 3.45П2 3.25

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
14:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.8X 4П2 1.9
Брентфорд
17:00
ЭвертонНе начат
П1 2.13X 3.4П2 3.6
Манчестер Сити
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.21X 7П2 14
Брайтон
17:00
ЛидсНе начат
П1 1.81X 3.8П2 4.4
Ливерпуль
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.14X 8.8П2 19
Челси
17:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.44X 4.9П2 7
Арсенал
19:30
ФулхэмНе начат
П1 1.39X 5.4П2 7.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
18:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.65X 3.25П2 2.18
Райо Вальекано
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.08X 3.25П2 4
Альмерия
23:00
СевильяНе начат
П1 3.8X 3.4П2 2.07

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кремонезе
19:30
ТориноНе начат
П1 3.2X 3.35П2 2.32
Ювентус
19:30
РомаНе начат
П1 2.39X 3.2П2 3.2
Милан
21:45
БолоньяНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.8
Специя
21:45
СассуолоНе начат
П1 3.1X 3.6П2 2.29

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.5X 4.4П2 1.7
Шальке-04
16:30
УнионНе начат
П1 3.25X 3.4П2 2.27
Хоффенхайм
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.43X 5.2П2 6.6
РБ Лейпциг
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.47X 4.9П2 6.4
Майнц
16:30
БайерНе начат
П1 2.55X 3.7П2 2.65
Бавария
19:30
Боруссия МНе начат
П1 1.17X 9П2 13

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осер
18:00
СтрасбурНе начат
П1 3.25X 3.55П2 2.22
Ланс
22:00
РеннНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.85
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"Спартак" потролил "Барселону" после перехода Бальде: зарегистрировали трансфер без проблем. Завидуете?

"Спартак" потроллил "Барселону" после того, как успешно завершил трансфер Кейта Бальде.
Московский "Спартак" подшутил над "Барселоной" после официального оформления трансфера Кейта Бальде. Полузащитник перешел в российский клуб на правах свободного агента.

"Без проблем зарегистрировали новый трансфер. Завидуешь, "Барселона"? – говорится в социальной сети красно-белых.

"Спартак" потролил "Барселону" после перехода Бальде: зарегистрировали трансфер без проблем. Завидуете?


Испанский клуб этим летом испытывает проблему с регистрацией новых футболистов. Причиной этому являются разногласия с Ла Лигой по поводу финансового фэйр-плей. 27-летний Кейта Бальде перешёл в московский "Спартак" в качестве свободного агента, контракт с ним рассчитан до лета 2025 года. До этого сенегалец выступал в чемпионатах Франции и Италии – за "Кальяри", "Сампдорию", "Монако", "Интер" и "Лацио".


Барселона Спартак Бальде Кейта
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