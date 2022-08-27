"С моей стороны некорректно будет говорить о будущем Мележикова… Вы можете у каждого спросить о его будущем, вам никто ничего не скажет. Мележикова не будет сегодня на матче, потому что он вчера подписывал Бальде? Посмотрим, может быть, ближе к матчу он приедет", - цитирует Зеленова "Чемпионат".
"Спартак" объявил о подписании контракта с форвардом Кейта Бальде днем ранее. Сегодня столичный коллектив в гостях играет против воронежского "Факела". В минувшие выходные подопечные Гильермо Абаскаля потерпели первое поражение в новом розыгрыше Российской Премьер-лиги – победа досталась "Динамо" (1:0).
После шести туров красно-белые занимают второе место в таблице чемпионата страны, на счету команды – 13 баллов.
Зеленов – о будущем Мележикова в "Спартаке": можете у каждого спросить – никто ничего не скажет
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов не стал комментировать будущее генерального директора красно-белых Евгения Мележикова в клубе.
Фото: ФК "Спартак"