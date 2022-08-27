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Верона
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Салернитана
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СампдорияНе начат
П1 2.46X 3.25П2 3.05
Лечче
21:45
ЭмполиНе начат
П1 2.35X 3.4П2 3.1
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.12

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Кёльн
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ШтутгартНе начат
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Вердер
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АйнтрахтНе начат
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Ницца
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МарсельНе начат
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Квеквескири: со "Спартаком" наступили на те же грабли, как и в матче с ЦСКА

Полузащитник "Факела" Иракли Квеквескири высказался о положении команды по итогам игры со "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"
– Мы наступаем на те же грабли, как и в матче с ЦСКА. Я не знаю, как это объяснить. Нам нужен результат, но мы опять проигрываем. Счет 1:4 мы не заслужили точно. Почему так происходит? Сложно объяснить. Если каждый раз это вспоминать, то ни к чему хорошему это не приведет. Нам нужно как можно скорее забыть об этом. Мы играем не для того, чтобы барахтаться, а чтобы остаться в Премьер-лиге, – передаёт слова Квеквескири "Чемпионат".

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги между "Факелом" и "Спартаком" закончился победой красно-белых 1:4. Воронежцы забили первыми и ушли на перерыв с преимуществом, но во втором тайме забивали только игроки московской команды. Голы на счету Дашаева, Зобнина, Денисова, Промеса и Рыбуся. Иракли Квеквескири вышел со скамейки запасных на тридцатой минуте игры, заменив Андрея Менделя. "Факел" заключил контракт с Квеквескири летом 2022 года, до этого полузащитник выступал за "СКА-Хабаровск" и провёл предыдущий сезон в ФНЛ (ныне – Первая лига).


Квеквескири Факел Спартак
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