– Какое впечатление от игры "Спартака" при Абаскале? Никакое. Что там Абаскаль? Он пришёл в готовую команду. Промес был, Николсон был, Зобнин был. Он пока с Умяровым разобраться не может, которого он заменил в перерыве – так это нормально, потому что человек ошибается в каждой второй передаче. Если бы Абаскаль пришёл в "Факел", и он бы шёл на третьем месте, тогда я бы сказал: "Ни фига себе, вот это тренер". А так что с него взять?", – приводит слова Мостового "Metaratings".
После семи сыгранных матчей "Спартак" идёт на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда к этому времени набрала 16 очков. В последнем туре в гостях был обыгран "Факел" (4:1), голами в матче отличились Дашаев, Зобнин, Денисов, Промес и Рыбус. "Спартак" уступал "Факелу" по итогам первого тайма. У "Зенита" и ЦСКА, которых на данный момент опережают красно-белые, по одному матчу в запасе. Клуб из Санкт-Петербурга сегодня (28 августа) сыграет на выезде с "Уралом", а ЦСКА отправится в гости к "Ростову". Матчи начнутся в 13:00 и в 19:45 по московскому времени.
Мостовой: какое впечатление от игры "Спартака" при Абаскале? Никакое. Он пришёл в уже готовую команду
Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: EPA