– Можно ли "Спартак" назвать главным конкурентом "Зенита"? Давайте дальше посмотрим, будем отталкиваться от результата. Сейчас только седьмой тур, рано что-то говорить. Есть понимание, как обыграть "Зенит" в следующем туре, – цитирует Хлусевича "Sport24".
После гостевой победы над "Факелом" (4:1) "Спартак" вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У "Зенита", который на данный момент отстаёт от красно-белых на два очка, матч в запасе. Клуб из Санкт-Петербурга сегодня (28 августа) сыграет на выезде с "Уралом". Матч начнётся в 13:00 по московскому времени. В следующем туре "Спартак" принимает "Зенит" на своём стадионе. Игра состоится 4 сентября, стартовый свисток в 20:00 по московскому времени.
Хлусевич: у "Спартака" есть понимание, как обыграть "Зенит" в следующем туре
Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"