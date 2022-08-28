"Я не буду сейчас расхваливать своего футболиста или как-то клеймить огромное количество наших недоброжелателей. Мы с Ваней прошли достаточно сложный этап карьеры, который многому нас научил. При подписании контракта "Локомотивом" я сказал Цорну, что это подписание будет его победой!" - приводит слова Агузарова "Чемпионат".
"Локомотив" разгромил на своем поле "Оренбург" в матче 7-го тура РПЛ (5:1). Иван Игнатьев вышел в стартовом составе красно-зеленых и отметился хет-триком. Примечательно, что все три мяча форварда уложились в стартовые 20 минут встречи. Кроме того, в активе Ивана одна результативная передача. Ранее он ни разу не отличался результативными действиями в составе команды.
Иван Игнатьев перебрался в "Локомотив" в летнее межсезонье в статусе свободного агента. До этого он расторг контракт с "Рубином", вылетевшим в Первую лигу.
Агент Игнатьева: при подписании контракта с "Локо" я сказал Цорну, что это будет его победой!
Агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда "Локомотива" Ивана Игнатьева, прокомментировал хет-трик своего клиента в ворота "Оренбурга".
Фото: ФК "Локомотив"