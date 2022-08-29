По информации источника, "Ахмат" и "Пари НН" уже обозначили конкретный интерес к игроку. Ранее предложение по Камилову также делало московское "Торпедо".
Сообщается, что Камилов хотел бы перейти в команду РПЛ, но "Уфа" не намерена продавать футболиста. Также в контракте Камилова нет опции выкупа.
Напомним, "Уфа" по итогам прошлого сезона вылетела из Российской Премьер-лиги (РПЛ). Ранее в СМИ появилась информация о серьезных финансовых трудностях "Уфы", из-за которых под вопросом находится дальнейшей участие уфимцев в розыгрыше Первой лиги.
Полузащитник Владислав Камилов выступает за "Уфу" с 2020 года. Его контракт с башкирским клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 7 матчей, в которых забил 2 гола. В общей сложности он сыграл в 58 матчах, на его счету 9 забитых мячей.
Источник: Матч ТВ
СМИ: 2 клуба РПЛ хотят приобрести Камилова, "Уфа" отказывается его продавать
Несколько клубов Российской Премьер-лиги заинтересованы в услугах полузащитника "Уфы" Владислава Камилова.
Фото: ФК "Уфа"