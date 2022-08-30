"Нынешний "Локомотив" — трагедия? Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что-то менять в клубе. Всю систему. Склоняюсь к тому, что нынешний "Локо" — это трагедия. Вопросы к руководству, надо что-то менять, раз такой результат. Эта команда должна быть всегда в тройке", - цитирует Тарасова "РБ Спорт".
Напомним, в первых пяти турах Российской Премьер-лиги "Локомотив" ни разу не одержал победу и находился в зоне стыковых матчей. Подопечных Йозефа Циннбауэра в Санкт-Петербурге разгромил "Зенит" - 0:5. Позднее столичный коллектив одержал две победы к ряду – над "Химками" (3:0) и "Оренбургом" (5:1). Благодаря этому москвичи поднялись на 8-е место в таблице национального чемпионата.
В рамках 8-го тура РПЛ "Локомотив" 4 сентября сыграет с "Ахматом".
Тарасов: нынешний "Локомотив" — это трагедия, вопросы к руководству
Экс-полузащитник сборной России и "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился мнением о результатах "железнодорожников" на старте нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"