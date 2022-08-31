– Точно знаю об интереcе "Фатих Карагюмрюка" к Леcовому. Пирло cпрашивал у Оздоева про Даниила, но там не могут платить зарплату, как в "Динамо". Лесовой мне хорошо знаком – в свое время мы с моим другом Федором Гаглоевым привозили его в "Зенит", – приводит слова агента "Sport24".
Летом 2022 года турецкий "Фатих Карагюмрюк" возглавил экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло. Турецкий клуб этим летом уже приобрёл у "Зенита" хавбека Магомеда Оздоева. Кроме него, в турецкий чемпионат перешёл Артём Дзюба – он выступает за "Адана Демирспор". Даниил Лесовой перешёл в "Динамо" из тульского "Арсенала" в сентябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в четырёх играх за московский клуб, результативными действиями не отметился.
Агент: Пирло хотел подписать Лесового в "Фатих Карагюмрюк"
Агент Малик Арутюнов, работающий на футбольном рынке в Турции, рассказал о том, что полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой мог перейти в "Фатих Карагюмрюк".
Фото: ФК "Динамо"