Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
1 - 0 1 0
Сочи1 тайм
П1 1.7X 3.25П2 5
Химки
16:30
КраснодарНе начат
Торпедо
17:00
ЦСКАНе начат
П1 4.8X 3.9П2 1.74
Нижний Новгород
18:30
ЛокомотивНе начат
П1 3.25X 3.45П2 2.27
Зенит
19:00
ФакелНе начат
П1 1.25X 6.6П2 11
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
П1 1.55X 4.4П2 5.8
Ростов
21:00
ДинамоНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.7

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Сити
21:30
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.09X 12П2 27
Арсенал
21:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.57X 4.3П2 5.8
Борнмут
21:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 3.25X 3.25П2 2.35
Вест Хэм
21:45
ТоттенхэмНе начат
П1 3.55X 3.6П2 2.08
Ливерпуль
22:00
НьюкаслНе начат
П1 1.3X 6П2 9.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сампдория
19:30
ЛациоНе начат
П1 3.85X 3.65П2 1.97
Эмполи
19:30
ВеронаНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.65
Удинезе
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 2.55X 3.45П2 2.8
Ювентус
21:45
СпецияНе начат
П1 1.3X 5.6П2 10
Наполи
21:45
ЛеччеНе начат
П1 1.26X 6.4П2 11

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
20:00
НантНе начат
П1 1.98X 3.6П2 3.85
Монако
20:00
ТруаНе начат
П1 1.34X 5.8П2 8.4
Анже
20:00
РеймсНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75
Монпелье
20:00
АяччоНе начат
П1 2.12X 3.4П2 3.65
Лион
20:00
ОсерНе начат
П1 1.28X 6.6П2 9.4
Ланс
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.53X 4.5П2 6.2
Лилль
22:00
НиццаНе начат
П1 1.99X 3.65П2 3.75
Ренн
22:00
БрестНе начат
П1 1.48X 4.7П2 6.8
Марсель
22:00
КлермонНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.8
Тулуза
22:00
ПСЖНе начат
П1 8.6X 6.6П2 1.29
Сделать ставку

Агент: Пирло хотел подписать Лесового в "Фатих Карагюмрюк"

Агент Малик Арутюнов, работающий на футбольном рынке в Турции, рассказал о том, что полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой мог перейти в "Фатих Карагюмрюк".
Фото: ФК "Динамо"
– Точно знаю об интереcе "Фатих Карагюмрюка" к Леcовому. Пирло cпрашивал у Оздоева про Даниила, но там не могут платить зарплату, как в "Динамо". Лесовой мне хорошо знаком – в свое время мы с моим другом Федором Гаглоевым привозили его в "Зенит", – приводит слова агента "Sport24".

Летом 2022 года турецкий "Фатих Карагюмрюк" возглавил экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло. Турецкий клуб этим летом уже приобрёл у "Зенита" хавбека Магомеда Оздоева. Кроме него, в турецкий чемпионат перешёл Артём Дзюба – он выступает за "Адана Демирспор". Даниил Лесовой перешёл в "Динамо" из тульского "Арсенала" в сентябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в четырёх играх за московский клуб, результативными действиями не отметился.


Лесовой Динамо Фатих Карагюмрюк Пирло
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Стали известны стартовые составы "Химок" и "Краснодара" на матч Кубка
"Амкал" выбил "Тверь" из Кубка России, "Строгино" обыграло "Калугу", "Динамо-Владивосток" - "Новосибирск" 1
Тренер "Ариса" подтвердил, что клуб ведет переговоры по аренде Кокорина
Спортдиректор "Эшторила": у "Краснодара" был интерес к Артуру Гомесу 1
СМИ: Кокорин вылетел на Кипр для завершения перехода в "Арис". Сообщалось, что клуб ожидал игрока вчера 8
Агент: во время переговоров с "Лиллем" по Языджи представитель Юсуфа хотел устроить в ЦСКА Яндаша
"Урал" и "Сочи" опубликовали стартовые составы на матч групповой стадии Кубка России
Ежов назвал причину пропуска матча со "Спартаком" в Кубке России. Красно-белые могли подписать игрока
Шатов перенес операцию в Германии. Он сыграл за "Урал" 2 матча в новом сезоне РПЛ 1
Круговой рассказал, важна ли ему первая победа в Кубке России с "Зенитом"
СМИ: "Торпедо" подпишет защитника "Чукаричек" Рогановича
Круговой оценил попадание "Зенита" со "Спартаком" в одну группу Кубка России
"Российские клубы предлагали больше". Агент рассказал, сколько Оздоев зарабатывает в "Фатих Карагюмрюк" 2
Баженов: смог бы я принять предложение «Зенита» во время игровой карьеры? Почему нет? 1 эксклюзив
Бейл: стыдно, что мы не выиграли у "Спартака" 5
"Вмешались агенты". Агент рассказал, какие клубы помимо "Хапоэля" интересовались Сулеймановым
СМИ: "Арис" готов платить Кокорину миллион евро, аренда – бесплатная 7
Чернов ответил, сможет ли он вытеснить из состава Джикию 1
Тарханов: Мелешин забил за «Спартак» гол - молодец. Но это еще не говорит о том, что он прямо супер 1 эксклюзив
Агент: Пирло хотел подписать Лесового в "Фатих Карагюмрюк" 2
Агент Дивеева: к Игорю был предметный интерес от "Болоньи", переговоры с "Наполи" остановились раньше
Литвинов: ментально Абаскаля можно сравнить с Тедеско
Бальде Кейта: хочу забить минимум 15 голов за "Спартак", "Зениту" – обязательно 10
Литвинов: Федун – папа для "Спартака" 3
Бальде Кейта: смогу сыграть за "Спартак" на этой неделе 3
Агент: я предлагал Бакаева "Бешикташу", они несколько дней подумали и отказались 4
Агент Карраскаля: единственной командой РПЛ, заинтересованной в Хорхе, был ЦСКА. И он никогда не стоил 1,3 млн 1
Широков: когда Сергеев выходит, у "Зенита" минус один игрок 5
Fan ID хуже холодов и ковида: новые цифры посещаемости за 5-7 туры РПЛ. Критикует даже Фетисов на «Дума ТВ» 24
Спортдиректор "Салернитаны": нам нравится Николсон, но он очень дорогой 1
Все новости
-