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Верона1 тайм
Удинезе
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм
П1 2.25X 3.2П2 3.15
Сампдория
0 - 0 0 0
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Страсбур
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Ежов прокомментировал слухи об интересе "Спартака"

Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов отреагировал на информацию о том, что он может продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: РПЛ
"Кто-то что-то сказал — и это разлетелось. Нет смысла обращать на это внимание. В "Крылья" приходили документы из "Спартака"? Я не знаю. До меня ничего не доходило. Поэтому ничего не могу вам сказать: правда это или нет", - цитирует Ежова "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" практически договорился о переходе двоих игроков "Крыльев": Юрия Горшкова и Романа Ежова, но новое руководство красно-белых заморозило трансферы обоих футболистов.

Роман Ежов является воспитанником "Чертаново". Он выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро. Контракт игрока с самарцами рассчитан до лета 2025 года.


Ежов Спартак Крылья Советов Российские трансферы
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