Ежов прокомментировал слухи об интересе "Спартака"

Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов отреагировал на информацию о том, что он может продолжить карьеру в "Спартаке".

Фото: РПЛ





Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" практически договорился о переходе двоих игроков "Крыльев": Юрия Горшкова и Романа Ежова, но новое руководство красно-белых заморозило трансферы обоих футболистов.



Роман Ежов является воспитанником "Чертаново". Он выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро. Контракт игрока с самарцами рассчитан до лета 2025 года. "Кто-то что-то сказал — и это разлетелось. Нет смысла обращать на это внимание. В "Крылья" приходили документы из " Спартака "? Я не знаю. До меня ничего не доходило. Поэтому ничего не могу вам сказать: правда это или нет", - цитирует Ежова "Чемпионат" Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" практически договорился о переходе двоих игроков "Крыльев": Юрия Горшкова и Романа Ежова, но новое руководство красно-белых заморозило трансферы обоих футболистов.Роман Ежов является воспитанником "Чертаново". Он выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро. Контракт игрока с самарцами рассчитан до лета 2025 года.