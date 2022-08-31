"Первый раз я играю в Кубке и считаю, что это очень хороший турнир. Он может дать больше игрового времени для меня. Это тоже очень важно. Здесь совершенно другой накал конкуренции, накал страстей, чем в основном чемпионате", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Гайч вышел на матч против "Торпедо" с первых минут и поразил ворота "автозаводцев" на экваторе второго тайма. В результате подопечные Владимира Федотова добыли победу – 2:0.
"Торпедо" не одержало победу ни в одном официальном матче начавшегося сезона. Столичный коллектив занимает 15-е место в таблице Российской Премьер-лиги с одним баллом после семи туров.
Гайч – о Кубке России: он может дать мне больше игрового времени
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о своем выходе в стартовом составе красно-синих на матч первого тура групповой стадии Кубка России против "Торпедо".
Фото: Sport24