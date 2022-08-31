По данным источника, Николай Писарев, который занял этот пост после четвертого тура Российской Премьер-лиги, уволен из подмосковного клуба. Сообщается, что его место займет Спартак Гогниев, ранее возглавлявший "Аланию".
Напомним, "Химки" начинали действующий сезон под руководством Сергея Юрана. После четырех туров команда занимала седьмое место в таблице чемпионата, но было принято решение сменить главного тренера, им стал Николай Писарев.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Химки" уволили Писарева, завтра объявят нового главного тренера
"Химки" в ближайшее время сменят главного тренера.
Фото: ФК "Химки"