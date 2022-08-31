Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Химки
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Ахмат
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
ДинамоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Борнмут
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон2 тайм
П1 7.5X 1.37П2 4.65
Манчестер Сити
5 - 0 5 0
Ноттингем Форест2 тайм
Арсенал
2 - 1 2 1
Астон Вилла2 тайм
П1 1.07X 7.75П2 100
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Тоттенхэм2 тайм
П1 4.05X 2.1П2 2.9
Ливерпуль
0 - 1 0 1
НьюкаслПерерыв
П1 2.45X 3.1П2 2.95

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сампдория
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен
Эмполи
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Наполи
1 - 1 1 1
Лечче2 тайм
П1 1.85X 2.4П2 8.75
Ювентус
1 - 0 1 0
Специя2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
1 - 1 1 1
НантЗавершен
Монако
2 - 4 2 4
ТруаЗавершен
Анже
2 - 4 2 4
РеймсЗавершен
Монпелье
2 - 0 2 0
АяччоЗавершен
Лион
2 - 1 2 1
ОсерЗавершен
Ланс
2 - 1 2 1
ЛорьянПерерыв
П1 2.05X 2.45П2 5.7
Лилль
1 - 2 1 2
НиццаПерерыв
П1 6.75X 3.25П2 1.6
Ренн
0 - 0 0 0
БрестПерерыв
Марсель
0 - 0 0 0
КлермонПерерыв
П1 1.47X 3.35П2 11
Тулуза
0 - 1 0 1
ПСЖПерерыв
Сделать ставку

СМИ: "Химки" уволили Писарева, завтра объявят нового главного тренера

"Химки" в ближайшее время сменят главного тренера.
Фото: ФК "Химки"
По данным источника, Николай Писарев, который занял этот пост после четвертого тура Российской Премьер-лиги, уволен из подмосковного клуба. Сообщается, что его место займет Спартак Гогниев, ранее возглавлявший "Аланию".

Напомним, "Химки" начинали действующий сезон под руководством Сергея Юрана. После четырех туров команда занимала седьмое место в таблице чемпионата, но было принято решение сменить главного тренера, им стал Николай Писарев.

Источник: "РБ Спорт"


Химки Писарев Гогниев
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Дубль Голенкова принес "Ростову" победу над "Динамо" 1
Терюшков подтвердил, что "Химки" уволили Писарева. Тренер возглавлял команду меньше месяца
"Ахмат" одержал результативную победу над "Оренбургом" в первом туре Кубка России 1
Полузащитник "Факела" объяснил, почему не удалось набрать очки в матче с "Зенитом"
"У Далера проблема". Семак назвал причину обратной замены Кузяева 9
Иван – о дебютном матче за "Зенит": у "Факела" были шансы забить 3
Круговой – о победе над "Факелом": могли забить больше – у меня одного 2 момента было 2
СМИ: "Химки" уволили Писарева, завтра объявят нового главного тренера 16
«Фиорентина» наконец избавилась от Кокорина — его забрал кипрский «Арис» 2
Наумов: пока не будет позитивных изменений, ничего хорошего ждать от "Локомотива" не стоит эксклюзив
В ЦСКА назвали причину, по которой "Вест Хэм" отказывается выплачивать деньги за Влашича 1
"Зенит" начал выступление в Кубке России с победы над "Факелом" 10
Гайч – о Кубке России: он может дать мне больше игрового времени 1
Гендиректор ЦСКА: думаю, Роша – наш последний летний трансфер
"Пари НН" уверенно переиграл "Локомотив" благодаря дублю 20-летнего защитника Александрова 6
Никифоров – о матче "Спартака" с "Зенитом": я бы не выделял претендента на победу 10 эксклюзив
Захарян - в стартовом составе "Динамо" на матч с "Ростовом". Арсен выйдет с капитанской повязкой
Пономарев: понравилась игра Гайча, он прет как танк 2 эксклюзив
Агаларов - в стартовом составе "Ахмата" на матч с "Оренбургом"
СМИ: Захарян, скорее всего, не сможет перейти в "Челси". Клуб не может заплатить за него из-за санкций 5
Экс-полузащитник "Зенита" перешел в "Ювентус" 1
Гильерме получил травму в матче с "Пари НН". За "Локомотив" дебютировал голкипер Савин
Источник: "Динамо" сделало предложение капитану сборной Израиля Эли Даса 1
Голы Гайча и Ермакова принесли ЦСКА победу над "Торпедо" 2
Адольфо Гайч забил "Торпедо". Это его второй гол за ЦСКА, первый был в октябре 2020 12
"Краснодар" в большинстве обыграл "Химки" в Кубке России. Команда Писарева проиграла уже 4-й матч кряду 1
Силкин - о победе «Урала» в матче КР: «Сочи» недооценил своего соперника 2 эксклюзив
Иван, Бакаев и Мантуан - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Факелом" 4
"Фиорентина" объявила об уходе Кокорина на правах аренды в кипрский "Арис" 23
Источник: Гогниев может стать новым главным тренером "Химок". Его заметили на матче с "Краснодаром"
Все новости
-