- Не слежу за медиафутболом, честно. Узнал о нем, когда "Амкал" победил в двух играх Кубка России. Круто было бы встретиться с ними в турнире? Не знаю, пускай дойдут до нужной стадии, где могут сыграть с нами, тогда и посмотрим, - передает слова Сперцяна Metaratings.ru.
В нынешнем розыгрыше Кубка России приняли участие две московские медиакоманды - "Амкал" и "2DROTS". "Амкал" прошел два раунда Пути регионов турнира, одержав победы над "Зорким" из Красногорска (1:1, пен. 8:7) и "Тверью" (1:0), и вышел в 1/64 финала, где сыграет с петербургской "Звездой". "2DROTS" в первом раунде разгромил "Чертаново" (3:0), но в 1/128 финала уступил ивановскому "Текстильщику" (1:1, пен. 3:5). Для возможной встречи с клубом РПЛ "Амкалу" необходимо успешно пройти еще четыре этапа Пути регионов.
Сперцян: узнал об "Амкале", когда он победил в двух играх Кубка России. Сыграть с ними? Пусть дойдут до нужной стадии
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о возможности встретиться в Кубке России с московским медиаклубом "Амкал".
Фото: РПЛ