По данным источника, Футбольная ассоциация Англии не блокирует потенциальный трансфер 19-летнего россиянина в лондонский клуб. Отмечаются, что финальный раунд переговоров должен пройти сегодня. Стороны обсудят варианты осуществления переходы.
Напомним, в конце августа в СМИ появилась информация об интересе "Челси" к Захаряну. Агент футболиста подтвердил, что переговоры находятся в финальной стадии.
Позднее сообщалось, что руководство лондонцев не может уладить проблемы с переводом денежных средств из-за санкций.
Источник: "СЭ"
Источник: в Англии не блокировали трансфер Захаряна, "Челси" хочет закрыть сделку сегодня
"Челси" все еще хочет подписать полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"