"Есть ли шанс, что трансфер Захаряна оформят сегодня? Нет, это невозможно. Вернется ли "Челси" к этому трансферу зимой? Вы обещали задать только один вопрос", - цитирует агента РБ Спорт.
Трансферное окно в Англии закрывается в ночь на 2 сентября.
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы согласовали условия перехода Захаряна в лондонский коллектив. Сообщалось, что 19-летний полузащитник продолжит играть за "Динамо", пока москвичи не получат деньги за игрока.
Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне провел 7 матчей в составе "Динамо" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. В общей сложности за бело-голубых 19-летний футболист сыграл в 53 матчах, в которых забил 13 мячей и стал автором 16 голевых пасов.
Агент Захаряна: невозможно, что трансфер Арсена в "Челси" оформят сегодня
Агент Рафаэла Пимента, занимающаяся переходом полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси", сообщила, что переход россиянина в лондонский клуб не состоится в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"