"История с тем, что он не играет, действительно странная. Да, к сожалению, из-за отсутствия игрового времени мы общались с игроком о возможном переходе в другой клуб. Однако Шамар решил остаться в "Спартаке" и бороться за место в основном составе", - приводит слова агента Sport24.
Ранее авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщал об интересе итальянского клуба "Салернитана" к ямайскому нападающему. По данным портала Transfermarkt, 25-летний форвард "Спартака" оценивается в 7,5 миллиона евро. Контракт Николсона с московским клубом действует до 2026 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Шамар результативными действиями не отмечался и появлялся в стартовом составе "Спартака" всего один раз, в первом туре против "Ахмата".
Агент Николсона: Шамар решил остаться в "Спартаке" и бороться за место в основном составе
Ненад Протега, агент нападающего "Спартака" Шамара Николсона, заявил, что его клиент останется в столичном клубе.
Фото: РПЛ