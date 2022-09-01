"Вряд ли отмена сделки отрицательно скажется на Арсене — скорее наоборот. Это стимулирует его и дальше проявлять себя, чтобы такие предложения появлялись в будущем. Что касается перспектив Захаряна в "Челси", не вижу никаких препятствий для него, чтобы закрепиться в основном составе", — цитирует Новикова "РИА Новости".
Захарян этим летом мог перейти в лондонский "Челси". В СМИ появилась информация, что завершению сделки препятствовали трудности с переводом средств на счет бело-голубых. Сегодня вечером "Динамо" в телеграм-канале опубликовало официальное объявление – трансфер не состоялся по причинам, не зависящим от клуба.
Захарян провел за "Динамо" 6 матчей в действующем сезоне Российской Премьер-лиги, забил 1 мяч и отдал две голевые передачи.
Новиков: Захарян закрепился бы в основном составе "Челси"
Экс-главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков поделился мнением о несостоявшемся трансфере полузащитника москвичей Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: РПЛ