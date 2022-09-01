"Я участвовал в переходе Кокорина в "Арис"? Да. Я хорошо знаю Кокорина, руководство и еще пару человек в "Арисе". Они искали форварда с качествами, которые есть у Кокорина… Уверен, что у него это получится в "Арисе". Всем будет хорошо", - цитирует экс-футболиста Sport24.
Напомним, Кокорин и Кураньи являлись партнерами по команде – оба выступали за "Динамо" в 2012-2015 году.
Кокорин в конце августа перешел из "Фиорентины" в кипрский "Арис", клубы согласовали аренду до конца сезона. В составе "фиалок" российский нападающий не провел ни одного матча нового сезона итальянской Серии А.
Экс-игрок "Динамо" Кураньи: я участвовал в переходе Кокорина в "Арис"
Экс-футболист "Динамо" Кевин Кураньи прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в кипрский "Арис" на правах аренды.
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