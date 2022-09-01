"Другие варианты? Да, были предложения из России и Турции. Но подумали, что с "Арисом" будет лучшее комбо — тренер [Шпилевский] и игроки хорошо сочетаются", - цитирует экс-футболиста Sport24.
Напомним, Кокорин и Кураньи вместе играли в "Динамо" с 2012 по 2015 год – позднее немецкий нападающий перешел в "Хоффенхайм".
Кокорин официально перешел в "Арис" днем ранее. "Фиорентина" объявила, что речь идет об аренде. Российский форвард ни разу не сыграл за "фиалок" в новом сезоне чемпионата Италии.
Кураньи: у Кокорина были предложения из России и Турции
Экс-футболист "Динамо" Кевин Кураньи рассказал, были ли у форварда Александра Кокорина другие варианты продолжения карьеры, помимо аренды в кипрский "Арис".
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