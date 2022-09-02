– На Еща невозможно злиться. Каррера убирал его из-за лайка, но потом на прощальном ужине сказал: "Андрюх, извини, ты классный парень. К тебе нет и не было претензий, но ты просто попал под раздачу. Я не мог отстранить Глушакова, а тебя оставить". А с лайком было так: Ещ увидел картинку и лайкнул ее, никакую подпись он не читал. Ещ в инстаграме это вообще отдельная тема. Он любил моей жене написать, жене Макеева, Боккетти, Комбарова, Глушакова. Однажды написал жене Макеева: "Что ты все в ЦУМ ходишь? Приходи ко мне в магазин, я тебе все вещи подберу", – говорится в блоге Реброва на "Sports.ru".
Артём Ребров, Андрей Ещенко и Денис Глушаков входили в чемпионский состав "Спартака" при Массимо Каррере. Глушаков продолжает профессиональную карьеру и выступает за "Химки" в Российской премьер-лиге. Артём Ребров и Андрей Ещенко сыграют свой прощальный матч за московский клуб сегодня (2 сентября), в рамках ответного матча легенд. На "Открытие Банк Арене" встретятся легендарные игроки, ранее представлявшие "Спартак" и "Зенит". Матч состоится в 19:00 по московскому времени. Помимо Ещенко и Реброва в красно-белых цветах на поле в очередной раз выйдут Роман Павлюченко, Егор Титов, Никита Баженов, Денис Боярицнев, Александр Павленко, Андрей Тихонов, Александр Филимонов и др.
Ребров прокомментировал отстранение Ещенко из "Спартака" из-за лайка в соцсетях
Бывший голкипер "Спартака" Артём Ребров поделился воспоминания об отстранении Ещенко при руководстве Массимо Карреры.
Фото: ФК "Спартак"