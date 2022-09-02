"Если подпишем, тогда скажем, что подписали. Когда появится у нас на базе, тогда посмотрим. Переговоры мы вели. Так что будем ждать. Я не знаю, в каком состоянии он приедет. На него сначала должен посмотреть тренер. Пока планируем на полтора сезона, если он реально будет играть в составе", - цитирует Иванова РБ Спорт.
Напомним, ранее сегодня, 2 сентября о расторжении контракта с Уруновым объявил "Спартак", за который полузащитник выступал с 2020 года. С того момента он провел всего 9 матчей за красно-белых, отметившись одним голом. Всего на счету Остона 42 выхода на поле в матчах РПЛ, в которых он не отличался результативными действиями. Вторую часть прошлого сезона игрок провел на правах аренды в "Уфе".
В этом году Урунову исполняется 22 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 700 тысяч евро.
Президент "Урала" сообщил, что клуб близок к подписанию контракта с Уруновым
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что экс-полузащитник "Спартака" Остон Урунов в ближайшее время прибудет в расположение екатеринбуржцев.
Фото: ФК "Уфа"