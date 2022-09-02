"Николсон остается. Он преодолевает себя, тренируется", - приводит слова Мележикова Sport24.
Ранее агент ямайца также сообщил, что игрок не уйдет из "Спартака" в летнее трансферное окно.
Нападающий Шамар Николсон перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из "Шарлеруа" за 8 млн евро. Контракт 25-летнего ямайца с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне Николсон провел 6 матчей за "Спартак" во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Всего за "Спартак" Шамар провел 22 матча и забил 8 голов.
Мележиков сообщил, что Николсон останется в "Спартаке"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что нападающий красно-белых Шамар Николсон останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе.
Фото: ФК "Спартак"