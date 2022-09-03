26-летний опорный полузащитник сборной Норвегии Матиас Норманн может перейти из "Ростова" в "Динамо", сообщают СМИ.
По данным источника, футболист уже прошел медосмотр перед подписанием соглашения с бело-голубыми. Сообщается, что наиболее вероятным вариантом его перехода является аренда с правом выкупа.
В прошедшем сезоне Норманн выступал на правах аренды за английский "Норвич", где в 23 сыгранных матчах забил 1 гол и выполнил 3 результативных паса. Футболист не планирует выступать за "Ростов" и отсутствует в его заявке на чемпионат России. Минувшим летом у Норманна сорвались несколько вариантов перехода в европейские клубы, в настоящий момент трансферное окно в большинстве чемпионатов уже закрылось.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: хавбек "Ростова" Норманн прошел медосмотр для "Динамо"
По данным источника, норвежский полузащитник "Ростова" Матиас Норманн может перейти в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"