"Когда новость про Захаряна и «Челси» прочитал, особо не поверил. Когда моё поколение попало в АПЛ, мы доказали всё на чемпионате Европы. Арсен — талантливый игрок, но, мне кажется, это байки. Цену набивали, агенты работают", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке трансферного окна. Английский клуб планировал активировать опцию выкупа на Арсена, которая действует только для европейских клубов и составляет 15 млн евро. Но в конечном итоге лондонский клуб не успел осуществить переход из-за санкций. Трансферное окно в Англии закрылось в ночь с 1 на 2 сентября.
Пресс-служба "Динамо" выпустила официальное заявление о том, что игрок пока продолжит выступать за бело-голубых. Сообщалось, что "Челси" может вернуться к переговорам зимой.
Павлюченко: Захарян в "Челси" - это байки. Агенты работают, набивают цену
Экс-форвард "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко не верит в то, что Арсен Захарян мог оказаться в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"