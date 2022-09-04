"Спартак" преобразился, ко двору пришелся тренер, смог собрать коллектив, команда сплотилась вокруг Абаскаля, в «Спартаке» хорошая рабочая атмосфера. Все это может поспособствовать возможной победе красно-белых. Хочется, чтобы гегемония «Зенита» все же была как-то прервана", - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".
"Спартак" на своем поле сыграет с "Зенитом" в матче 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет уже сегодня, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Перед началом этого тура красно-белые шли на второй строчке в турнирной таблице, отставая от "Зенита", идущего на первом месте, на одно очко. Любая из команд, победившая в этом матче, единолично возглавит таблицу по итогам тура.
Нигматуллин: "Спартак" сплотился вокруг Абаскаля. Хочется, чтобы гегемония "Зенита" была прервана
Экс-форвард сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча "Спартака" против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"