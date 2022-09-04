Нигматуллин: "Спартак" сплотился вокруг Абаскаля. Хочется, чтобы гегемония "Зенита" была прервана

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 1 0 1
ЦСКА2 тайм
Локомотив
17:30
АхматНе начат
П1 2.24X 3.55П2 3.2
Спартак
20:00
ЗенитНе начат
П1 3.5X 3.85П2 2.02

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
0 - 1 0 1
Краснодар-2Перерыв
П1 6.5X 3.45П2 1.52
КАМАЗ
17:00
БалтикаНе начат
Волга Ул
17:00
ВелесНе начат
П1 2.48X 2.9П2 3.05
Нефтехимик
18:00
ШинникНе начат
П1 2.2X 3.45П2 3.15
Рубин
18:00
АланияНе начат
П1 2X 3.65П2 3.5
Динамо
18:00
АкронНе начат
П1 2.12X 3.35П2 3.45
Кубань
19:00
ВолгарьНе начат
П1 2.5X 3.25П2 2.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
2 - 2 2 2
Лестер Сити1 тайм
П1 2.05X 2.6П2 5.2
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат
П1 2.6X 3.55П2 2.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
2 - 1 2 1
Райо Вальекано2 тайм
П1 1.03X 10.5П2 375
Атлетик
17:15
ЭспаньолНе начат
П1 1.52X 4.3П2 6.2
Вильярреал
19:30
ЭльчеНе начат
П1 1.34X 5.4П2 9
Валенсия
22:00
ХетафеНе начат
П1 1.93X 3.25П2 4.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кремонезе
0 - 0 0 0
СассуолоЗавершен
Специя
0 - 1 0 1
Болонья1 тайм
П1 3.35X 2.3П2 2.95
Верона
19:00
СампдорияНе начат
П1 2.17X 3.4П2 3.5
Удинезе
21:45
РомаНе начат
П1 3.5X 3.45П2 2.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
0 - 0 0 0
Герта1 тайм
П1 2.85X 3.15П2 2.5
Боруссия М
18:30
МайнцНе начат
П1 2.36X 3.65П2 2.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
1 - 3 1 3
ЛилльЗавершен
Клермон
0 - 0 0 0
Тулуза1 тайм
П1 3.9X 2.45П2 2.45
Брест
1 - 1 1 1
СтрасбурПерерыв
П1 1.85X 2.7П2 6.5
Реймс
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
П1 3.6X 2.4П2 2.65
Аяччо
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
П1 2.85X 2.1П2 4.05
Труа
18:05
РеннНе начат
П1 4.2X 3.9П2 1.84
Ницца
21:45
МонакоНе начат
П1 3.1X 3.6П2 2.28
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Нигматуллин: "Спартак" сплотился вокруг Абаскаля. Хочется, чтобы гегемония "Зенита" была прервана

Экс-форвард сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча "Спартака" против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" преобразился, ко двору пришелся тренер, смог собрать коллектив, команда сплотилась вокруг Абаскаля, в «Спартаке» хорошая рабочая атмосфера. Все это может поспособствовать возможной победе красно-белых. Хочется, чтобы гегемония «Зенита» все же была как-то прервана", - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".

"Спартак" на своем поле сыграет с "Зенитом" в матче 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет уже сегодня, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед началом этого тура красно-белые шли на второй строчке в турнирной таблице, отставая от "Зенита", идущего на первом месте, на одно очко. Любая из команд, победившая в этом матче, единолично возглавит таблицу по итогам тура.


Нигматуллин Спартак Зенит Абаскаль
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