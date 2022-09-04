"Реально ли обыграть "Спартак" 5 раз за сезон? Да, конечно. Серию мы уже начали в Суперкубке, теперь надо продолжить. Нынешний "Спартак" самый сильный из всех, с кем я играл? До матча тяжело сказать. Но мне нравится, как играет "Спартак". Интересная, атакующая, результативная команда. И футбол неплохой", - цитирует Мостового "СЭ".
"Зенит" в гостях сыграет со "Спартаком" в рамках 8-го тура РПЛ. Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Перед началом матча сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Спартак", который перед началом тура шел вторым, на одно очко. Любая из команд, которая выиграет в этой встрече, возглавит таблицу РПЛ по итогам тура.
В нынешнем сезоне "Спартак" и "Зенит" 5 раз встретятся друг с другом: один раз в матче за Суперкубок и по два раза в РПЛ и групповом этапе Кубка России.
Андрей Мостовой: реально ли обыграть "Спартак" 5 раз за сезон? Конечно. Уже начали серию в Суперкубке
Фото: ФК "Зенит"