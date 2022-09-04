"Дзюба же на следующий день после последней игры объявил об уходе. Помню, из Нижнего человек пять-шесть напрямую полетело в Москву, в том числе мы с Артёмом. Он даже тогда ничего не говорил о том, что уходит. Написал ли Дзюба хоть что-то на прощание в командном чате? Нет, молча вышел из чата", - приводит слова Мостового "СЭ".
Напомним, Артем Дзюба в мае этого года покинул "Зенит" в связи с истечением контракта с клубом. Сообщалось, что одной из причин ухода форварда стал конфликт с Семаком на фоне уменьшившегося игрового времени. Несмотря на это в своем последнем сезоне за сине-бело-голубых Дзюба провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
После ухода из "Зенита" форвард спустя несколько месяцев подписал контракт с турецким "Адана Демирспор", за который с того момента провел два матча, отметившись одним забитым голом.
Мостовой: написал ли Дзюба что-то перед уходом из "Зенита"? Нет, молча вышел из чата
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, что Артем Дзюба не стал прощаться с партнерами перед уходом из клуба.
Фото: ФК "Зенит"