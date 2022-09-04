"Спартак" проиграл "Зениту" на своем поле со счетом 1:2. Красно-белые открыли счет в матче в середине первого тайма, автором гола стал Александр Соболев. Во втором тайме москвичи дважды пропустили - у "Зенита" забили Деян Ловрен и Андрей Мостовой.
"Все по делу", - сказал Мележиков.
Московский клуб, имея в активе 16 очков, идет на 5-м месте в таблице чемпионата России. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Ростовом".
Источник: Чемпионат
Гендиректор "Спартака" одной фразой прокомментировал поражение от "Зенита"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал поражение красно-белых от "Зенита" в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Спартак"