- Не получилось выиграть. Мы пропустили необязательный, непонятный гол во втором тайме. Когда "Спартак" сможет конкурировать с "Зенитом" на равных? В следующем матче. На Кубок будет битва? Как всегда, - передает слова Джикии "Чемпионат".
"Спартак" проиграл на своем поле "Зениту" со счетом 1:2 в матче 8 тура Российской премьер-лиги. На гол форварда красно-белых Александра Соболева на 21 минуте во втором тайме сине-бело-голубые ответили точными ударами защитника Деяна Ловрена, подкараулившего отскок мяча возле чужих ворот, и атакующего полузащитника Андрея Мостового, который без помех пробил в дальний угол от линии штрафной.
Джикия: когда "Спартак" сможет конкурировать с "Зенитом" на равных? В следующем матче
Центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" в домашнем матче 8 тура РПЛ.
Фото: РПЛ