- Унылое зрелище, больше ничего не скажу. Класс у "Зенита" выше, поэтому и выиграли. Как вышла нормальная команда, с нормальным уровнем игроков - всё стало на свои места, - передает слова Кафельникова Metaratings.ru.
"Спартак" проиграл на своем поле "Зениту" со счетом 1:2 в матче 8 тура Российской премьер-лиги, выигрывая после первого тайма благодаря голу Александра Соболева. По ходу встречи Сине-бело-голубые превзошли хозяев поля по количеству ударов по воротам со счетом 23 (7 в створ) : 8 (3 в створ).
Кафельников - об игре "Спартака": унылое зрелище. Класс "Зенита" выше
Экс-теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался о поражении от "Зенита" (1:2) в рамках 8 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"