По данным источника, екатеринбуржцы подпишут сразу двоих защитников: Сильвие Бегича и Егора Филипенко.
Сильвие Бегич ранее приостановил контракт с "Рубином". Это случилось в марте этого года. Хорватский защитник в начале прошлого сезона выступал на правах аренды за "Крылья Советов". Бегич выступает в РПЛ с 2017 года, когда стал игроком "Оренбурга".
Егор Филипенко на днях стал свободным агентом после расторжения контракта с белорусским "Солигорском". Ранее защитник выступал за "БАТЭ", "Малагу", "Спартак", "Сибирь", "Томь" и несколько израильских клубов. В этом году Филипенко исполнилось 34 года.
Источник: СЭ
СМИ: "Урал" подпишет экс-защитников "Спартака" и "Рубина"
"Урал" занимается поиском усиления в центр обороны.
Фото: ФК "Рубин"