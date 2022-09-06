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Экс-тренер "Торпедо": после прихода Геркуса всё пошло совсем в другую сторону, стало рушиться на глазах

Экс-тренер "Торпедо" Виктор Лосев высказал мнение об изменениях в команде, произошедших в связи со сменой руководства.
Фото: ТАСС
- У нас была хорошая коммуникация с Денисом Масловым и спортивным директором Максимом Ляпиным. Эти люди делали многое для команды, что скрыто от глаз болельщиков и специалистов. Мы всегда чувствовали их поддержку и могли положиться на них в любых вопросах, но когда зашел Геркус, то уже пошел другой процесс. Всё пошло совсем в другую сторону. Какие-то другие цели, наверное, ставились. Та команда, которая по частичкам собиралась, это тоже почувствовала. Стало понятно, под кого это приход. Всё стало рушиться на глазах. С приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус - ребята не понимали, что с ними будет, - передает слова Лосева "Чемпионат".

63-летний специалист Виктор Лосев входил в состав тренерского штаба Александра Бородюка, который руководил "Торпедо" с марта 2021 года по август 2022 года и по итогам сезона-2021/2022 вывел его в Российскую премьер-лигу. 18 августа после выездного поражения от "Оренбурга" (0:1) штаб Бородюка, включая Лосева, покинул команду, на этот момент "автозаводцы" набрали 1 очко в 5 стартовых матчах сезона и находились в зоне прямого вылета в Первую лигу. Ранее в "Торпедо" сменилось руководство, свои должности покинули генеральный директор Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин, пост директора по стратегическому развитию занял экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус, который с 18 августа является президентом клуба.


Торпедо Геркус Лосев
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