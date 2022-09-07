– Сейчас провожу время с семьей. Сыновья-близнецы Бернарду и Франсишку играют в футбол. Я постоянно рядом с ними. Подзабыли ли они русский язык? Ничего подобного. И жена Петра не забыла. А сыновья, мне кажется, даже по?португальски говорят с лёгким русским акцентом (улыбается). Бывает, что между собой общаются по?русски. И у них, и у супруги осталось много друзей в России — продолжают поддерживать связь, – приводит слова Данни "Матч ТВ".
Португальский полузащитник выступал за московское "Динамо" с января 2005 года, куда он перешёл из "Спортинга". В августе 2008 года Данни перешёл из "Динамо" в "Зенит". В 256 играх за питерский клуб Мигель забил 68 голов и отдал 73 результативные передачи. Из Санкт-Петербурга уехал в июле 2017 года. После этого играл за "Славию Прага" и "Маритиму", чьим воспитанником он являлся изначально. Зимой 2019 года завершил игровую карьеру. Всего в чемпионате России у Данни – 270 матчей, 68 голов и 84 результативные передачи. 329 – такое количество минут в среднем требовалось португальцу на гол.
Данни: сыновья говорят по-португальски с лёгким русским акцентом
Бывший полузащитник "Динамо" и "Зенита" Мигель Данни рассказал, что его дети не забыли русский язык.
Фото: РПЛ