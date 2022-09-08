– Трансферная кампания "Зенита" завершена, – передаёт слова Медведева "РБ Спорт".
Этим летом в клуб из Санкт-Петербурга перешли полузащитник Зелимхан Бакаев (из "Спартака"), центральный защитник Родригао (из "Сочи"), полузащитник Густаво Мантуан, голкипер Иван Куарежма (оба – из "Кориантианса") и форвард Матео Кассьерра (из "Сочи"). По итогам восьми сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в Российской премьер-лиге.
Медведев: трансферная кампания "Зенита" завершена
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о завершении летней трансферной кампании клуба.
Фото: ФК "Зенит"