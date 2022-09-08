– Результаты были разными. Пусть и 16 лет ничего не выигрывали, но в подсознании болельщиков, руководства всегда была одна мысль – о чемпионстве. Из-за долгой паузы и сформировалось такое мнение. Такие деньги были потрачены не просто так. Что-то не получилось, но это футбол. Федун тратил свои деньги, поэтому никто не может ему предъявить, – передаёт слова Дмитрия "Чемпионат".
Сначала 27 июня Леонид Федун покинул должность вице-президента "Лукойла" по стратегическому развитию, а затем 22 июня клуб объявил, что он сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского "Спартака". Теперь этим клубом будет управлять компания "Лукойл", которая была спонсором красно-белых последние 20 лет. Федун руководил "Спартаком" с 2004 года. За это время он, к примеру, на собственные средства построил стадион, на котором сейчас команда проводит домашние игры ("Открытие Банк Арена").
Комбаров – об уходе Федуна из "Спартака": он тратил свои деньги, поэтому никто не может ему предъявить
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал уход Леонида Федуна с поста владельца красно-белых.
Фото: РИА Новости