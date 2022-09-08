– Изначально думал заняться агентской деятельностью. Не раз говорил, что хочу попробовать себя в разных направлениях. Но решил двигаться по пути тренерства. Поступило предложение от "Звезды", долго не думал, – приводит слова Комбарова "Чемпионат".
Дмитрий Комбаров является воспитанником московского "Динамо", как и его брат-близнец Кирилл. Летом 2010 года перешёл в "Спартак", где провёл девять лет. Летом 2019 года стал игроком "Крыльев Советов", отыграл за самарский клуб два сезона и завершил игровую карьеру. "Звезда" 14 сентября встречается с клубом "Амкал" в рамках 1/64 финала Кубка России.
Дмитрий Комбаров: думал заняться агентской деятельностью, но в итоге решил двигаться по пути тренерства
Экс-игрок "Спартака" и главный тренер "Звезды" Дмитрий Комбаров рассказал, что после завершения карьеры хотел стать футбольным агентом.
Фото: ФК "Звезда"