– Бегича не испугало то, что мы на последнем месте. Он видит, что у нас есть много качественных игроков, что нам где-то не везло. Думаю, с новичками и новым тренером, который действительно хорош, дела пойдут в гору. Нам нужно одержать пару побед, чтобы подняться в таблице. Мы сможем выбраться из непростой ситуации, как сделали это в прошлом сезоне, – передаёт слова Мишкича "Metaratings".
После восьми сыгранных туров "Урал" идёт на последнем (шестнадцатом) месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У клуба из Екатеринбурга всего одно набранное очко в игре с "Факелом" (0:0). В девятом туре "Урал" дома примет "Торпедо", которое имеет столько же очков и идёт на предпоследнем (пятнадцатом месте). В предыдущих турах "Урал" проиграл в гостях "Динамо" (1:2), а "Торпедо" дома уступило "Ростову" (0:1). Клуб из Екатеринбурга в конце трансферного окна пополнился сразу несколькими новыми игроками, в числе которых Сильвие Бегич, Остон Уронов и пр.
Мишкич: "Урал" сможет выбраться из непростой ситуации, как мы сделали это в прошлом сезоне
Хорватский игрок "Урала" Даниэль Мишкич прокомментировал текущее положение клуба и трансфер Сильвие Бегича.
Фото: РПЛ