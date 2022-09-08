– Наш лучший матч в нынешнем сезоне? Первый тайм с "Сочи" (2:2), первая половина встречи с "Химками" (1:0). А так, чтобы целый матч… У "Ростова" случаются хорошие отрезки, но бывает и так, что нас где-то поджимают. Со "Спартаком" будет обычный матч: как следующие и предыдущие. Неважно, что за соперник стоит напротив тебя. Три очка разыгрываются в любом матче, – передаёт слова Осипенко "Известия".
По итогам восьми сыгранных туров "Ростов" идёт на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предыдущем туре команда Валерия Карпина одержала минимальную гостевую победу над "Торпедо" (1:0), решающий гол в самой концовке на счету Максима Осипенко, который увереннее всех реализовал пенальти. Следующий соперник "Ростова" – "Спартак". Команды встретятся 11 сентября, в воскресенье. Матч начнётся в 19:45 по московскому времени. Красно-белые идут на шестом месте и неделю назад уступили дома "Зениту" (1:2).
Осипенко рассказал о лучшем матче "Ростова" в этом сезоне и назвал игру со "Спартаком" обычной
Центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко назвал лучшую игру своей команды в текущем сезоне РПЛ и поделился ожиданиями от матча со "Спартаком".
Фото: Global Look Press