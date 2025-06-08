"Кто может прийти на замену Марко? Много кто. Черчесов мог бы заменить Николича в ЦСКА. Станислав Саламович сейчас свободен. У него большой опыт приходов и уходов в разные клубы. Примут ли армейские болельщики? А Валерия Карпина фанаты "Динамо" примут? Вот и думайте", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что на следующей неделе греческий АЕК представит Марко Николича в качестве главного тренера. Марко Николич стал главным тренером ЦСКА летом 2024 года, по итогам минувшего сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок страны. Ранее сербский специалист работал в московском "Локомотиве".
Сообщалось, что Марко Николич захотел уйти из ЦСКА из-за конфликта с заместителем генерального директора по спортивным вопросам Евгением Шевелевым: сербский тренер хотел участвовать в трансферной политике ЦСКА.
Мостовой: Черчесов мог бы сменить Николича в ЦСКА
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, кто может заменить Марко Николича в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА