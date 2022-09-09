– Рад ли я, что остался в "Сочи"? Это моя работа. Мне нужно её выполнять. Что, если зимой снова будет вариант с "Зенитом"? Никак. Мне сказали, что совсем-совсем никак. Но желание перейти туда было, очень сильное. Но не получилось. Буду работать, – передаёт слова Нобоа "РБ Спорт".
Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с лета 2019 года, куда он перешёл из "Зенита". До этого Нобоа играл за "Рубин", "Ростов", "ПАОК", "Динамо" и "Эмелек". По итогам предыдущего сезона Российской премьер-лиги "Сочи" занял второе место. Серебряные медали были добыты под руководством Владимира Федотова, который летом 2022 года перешёл в ЦСКА. Вчера "Сочи" открывал девятый тур текущего сезона РПЛ домашним матчем с "Динамо". Хозяева одержали победу со счётом 2:1, один из голов забил Нобоа.
Нобоа – о несостоявшемся переходе в "Зенит": желание было очень сильное, но не получилось
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа сообщил о сорвавшемся переходе в "Зенит".
ФК: "Сочи"