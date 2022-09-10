"Могут ли ЦСКА и "Спартак" конкурировать с "Зенитом"? Всем будет тяжело. В этом чемпионате, думаю, будет то же самое, "Зенит" станет чемпионом", - цитирует футболиста "СЭ".
Напомним, Жирков выступал как в "Зените", так и в ЦСКА. Цвета "армейцев" защитник защищал с 2004 по 2009 год, в составе "Зенита" играл в 2016–2021 году.
В минувшем сезоне Жирков вышел на поле в трех матчах Российской Премьер-лиги за "Химки" и не отличился результативными действиями.
Жирков – о конкуренции в РПЛ: всё будет то же самое, "Зенит" станет чемпионом
Экс-футболист "Зенита" Юрий Жирков поделился мнением о конкуренции в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Химки"