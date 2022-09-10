"Моя мечта - играть за Сербию. Также я хочу снова сыграть в Лиге чемпионов. Надеюсь, что в будущем, я смогу сделать это в составе ЦСКА", - приводит слова Зделара "СЭ".
Напомним, российские клубы отстранены от еврокубков на сезон-2022/23.
Сегодня ЦСКА разгромил на своем поле "Краснодар" (4:1). Столичный клуб набрал 20 очков и догнал в таблице петербургский "Зенит". Завтра сине-бело-голубые на своем поле примут "Оренбург".
Полузащитник Саша Зделар перешел в ЦСКА этим летом. В общей сложности за армейцев он провел 8 матчей, результативными действиями не отметился.
Зделар: надеюсь, сыграю с ЦСКА в Лиге чемпионов
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар надеется, что сможет сыграть с армейским клубом в Лиге чемпионов.
Фото: ПФК ЦСКА