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Зделар: надеюсь, сыграю с ЦСКА в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар надеется, что сможет сыграть с армейским клубом в Лиге чемпионов.
Фото: ПФК ЦСКА
"Моя мечта - играть за Сербию. Также я хочу снова сыграть в Лиге чемпионов. Надеюсь, что в будущем, я смогу сделать это в составе ЦСКА", - приводит слова Зделара "СЭ".

Напомним, российские клубы отстранены от еврокубков на сезон-2022/23.

Сегодня ЦСКА разгромил на своем поле "Краснодар" (4:1). Столичный клуб набрал 20 очков и догнал в таблице петербургский "Зенит". Завтра сине-бело-голубые на своем поле примут "Оренбург".

Полузащитник Саша Зделар перешел в ЦСКА этим летом. В общей сложности за армейцев он провел 8 матчей, результативными действиями не отметился.


Зделар ЦСКА
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