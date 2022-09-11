"Селекция "Спартака"? Ну, тогда я ещё смогу, если Мевлю берут. Погребняк ещё в форме. Честно говоря, не знаю, для чего это сделано. Видимо, "Спартак" на многих фронтах играет. Не вижу смысла в приобретении Мевли", - приводит слова Широкова "РБ Спорт".
Напомним, "Спартак" 8 сентября объявил о трансфере Михи Мевли. Защитник, который в последнее время выступал за турецкий "Антальяспор", подписал с красно-белыми соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год. При этом в СМИ сообщалось, что для автоматического продления контракта словенец должен сыграть 90 процентов матчей до конца сезона.
Ранее Миха Мевля уже играл в РПЛ за "Ростов", "Зенит" и "Сочи". В этом году Мевле исполнилось 32 года.
Широков: если "Спартак" берет Мевлю, тогда я тоже еще смогу. Погребняк в форме
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением о подписании словенского защитника Михи Мевли в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"