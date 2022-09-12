"Кто лучший игрок "Зенита" на данный момент? Скорее всего, это будут Клаудиньо или Вендел", - цитирует Аршавина Sport24.
Накануне "Зенит" со счетом 8:0 разгромил "Оренбург". Вендел в этой встрече оформил хет-трик. Клаудиньо вышел на поле сразу после перерыва, результативными действиями не отметился.
Петербургский клуб единолично возглавляет таблицу РПЛ, имея в своем активе 23 очка. На 3 балла сине-бело-голубые опережают ЦСКА (20 очков).
14 сентября петербуржцы в гостях сыграют с "Крыльями Советов" в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. 17 сентября в Москве "Зенит" встретится с "Динамо".
Аршавин назвал двух лучших футболистов "Зенита" на данный момент
Заместитель гендиректора "Зенита" Андрей Аршавин в беседе назвал двух лучших футболистов петербуржцев на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"