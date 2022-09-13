– Ошибки судей в матче "Динамо" – "Урал"? Все люди, которые смотрят футбол, видят, что там был пенальти. А один человек, который сидит на ВАР, этого не видит. Я не понимаю, как такое возможно. И ладно, если это не замечает главный арбитр, но помощник на ВАР смотрит повторы и все равно не видит пенальти... Он даже не зовет главного рассмотреть эпизод. Раньше вообще не было ВАР — и как-то определяли [вне игры], не было никаких проблем. Сейчас проблема в другом: я просто не понимаю, зачем нужен ВАР, если не назначают очевидные пенальти, – передаёт слова Газинского "СЭ".
Матч между "Динамо" и "Уралом" проходил 3 сентября 2022 года в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Он завершился победой московской команды со счётом 2:1. В первом тайме в ворота "Динамо" не был назначен 11-метровый удар. Позже ЭСК признала ошибкой неназначение 11-метрового в этой игре. Комиссия в данном эпизоде отметило грубую ошибку ВАР. Ту игру судила бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. После девяти сыгранных туров "Динамо" занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, а "Урал" идёт на предпоследнем (пятнадцатом месте). В предыдущем туре клуб из Екатеринбурга у себя дома добился первой победы в чемпионате, обыграв московское "Торпедо" (2:0).
Газинский: зачем нужен ВАР, если не назначают очевидные пенальти
Полузащитник "Урала" Юрий Газинский прокомментировал судейство в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"