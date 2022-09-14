"Идет переговорный процесс". Федерация футбола Киргизии - о слухах про отмену матча с Россией

В Федерации футбола Киргизии прокомментировал информацию о том, что товарищеский матч с Россией может быть отменен.

Фото: vb.kg





Напомним, ранее стало известно, что



Однако сегодня появилась информация, что проведение матча находится под угрозой из-за противоречий в передаче медиаправ. Сообщалось, что хозяева не предоставляют медиаправа РФС, ссылаясь на то, что уже договорились с местным агентством. При таком развитии событий матч не будет показан в России. "Мы не можем комментировать российский издания, мы можем говорить только за себя. Сейчас решается вопрос, идет переговорный процесс. О том, что игра может быть отменена, мы не в курсе. Откуда такая информация у российских коллег, это надо узнавать у них. У нас ничего такого нет. Информация про отмену матча не соответствует действительности", - цитирует ответ федерации "РБ Спорт" Напомним, ранее стало известно, что сборная России сыграет с национальной командой Киргизии. Матч должен пройти 24 сентября в Бишкеке. Эта встреча может стать первой в истории личных встреч России и Киргизии.Однако сегодня появилась информация, что проведение матча находится под угрозой из-за противоречий в передаче медиаправ. Сообщалось, что хозяева не предоставляют медиаправа РФС, ссылаясь на то, что уже договорились с местным агентством. При таком развитии событий матч не будет показан в России.