"Пока точно не знаю, что конкретно, но все серьезно. Завтра будут УЗИ и МРТ. Надеемся на лучшее", - цитирует Кафанова "РБ Спорт".
Напомним, Медведев вышел в стартовом составе "Ростова" на матч против "Оренбурга" во 2-м туре группового этапа Кубка России. Голкипер получил травму на 63-й минуте встречи и не смог самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках. После этого появилось видео, где видно, как Медведев покидает стадион на коляске.
Никита Медведев летом этого года вернулся в "Ростов". Ранее он же выступал за желто-синих с 2016 по 2017 год. Этот матч стал вторым для голкипера после возвращения в стан ростовчан.
"Пока не знаю, что конкретно, но все серьезно". Кафанов - о травме Медведева
Тренер "Ростова" Виталий Кафанов прокомментировал травму голкипера команды Никиты Медведева.
Фото: ФК "Ростов"