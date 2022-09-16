"Тороп — отличный молодой вратарь. Однажды, когда Игорь Акинфеев закончит карьеру — когда-нибудь это всё равно произойдёт, у ЦСКА будет очень хороший вратарь. Готов ли Тороп? Чтобы заменить Игоря и быть основным вратарём ЦСКА, нужно время. Но в будущем ЦСКА в надёжных руках. Тороп — сильный вратарь", - цитирует Гайича "Чемпионат".
Владислав Тороп является воспитанником академии ЦСКА. На его счету 28 матчей в молодежном составе "армейцев", в которых он пропустил 36 мячей и 10 раз оставлял ворота на замке. В прошлом году он дебютировал за основную команду ЦСКА в матче против "Зенита-Ижевск" и отстоял на ноль. С тех пор на его счету пять выходов на поле за ЦСКА, два пропущенных мяча и три "сухих" матча.
Гайич - о 18-летнем вратаре Торопе: когда Акинфеев закончит карьеру, у ЦСКА будет очень хороший вратарь
Защитник ЦСКА Милан Гайич оценил уровень молодого голкипера "армейцев" Владислава Торопа.
Фото: ПФК ЦСКА